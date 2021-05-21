三級防疫警戒規定室內不能超過5人、室外不能超過10人群聚，不料台中府會園道綠地昨（19日）傍晚，竟出現超過10人群聚遛狗，對此，台中市建設局長陳大田指出，已進行宣導公園不能聚集，一些遊具都已圍起來，對於群聚遛狗情況會進行了解。

疫情升為3級，全國高中職以下都停課，很多室內遊樂場都暫停營業，速食店都只能外帶，室外也不能聚集10人以上，眾人都只能乖乖上下班後就呆在家。

但有市民反映，位於中市府及市議會間的府會園道，因中間一片綠地，平時就會有人散步，但現在疫情嚴重，都已升至三級，昨天傍晚竟然有10多人，聚集在一起遛狗，顯然已違反規定。

疫情當前，台中市為保護市民健康，已超前部署各項防疫作為，如發現群聚違規者，將由現場保全人員及巡查人員於現場開立舉發單，依《傳染病防治法》第37條規定暨第67條，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，強力執法落實防疫。

(中時新聞網)