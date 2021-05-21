富邦金(2881)法說會後，股價反應基本面早盤再反彈逾4個百分點，旗下富邦人壽首季實現股債獲利，單季股債資本利得就達483億元，現金部位增加超過800億元，而帳上未實現利益達1596億元，9成是股票，1成是債。富邦人壽首季國際股票的年化報酬為16%，台股為12.5%，國外債券為7.7%。對於是否會爭取花旗消金業務，富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦向來不對單一個案評論，但基本的態度是，適合的投資機會都會評估。

3月底，富邦金控淨值年成長62.1%，達8160億元，普通股每股淨值72.32元，總資產、淨值及普通股每股淨值皆創下歷史新高。受惠獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率(ROA)為2.17%，股東權益報酬率(ROE)達25.61%。

富邦人壽今年首季加碼台股747億元，加計海外突破千億元；關於台股行情，韓蔚廷認為疫情免不了會影響投資人信心，但台股資金量能充沛，整體基本面仍強勁，因此對台股維持樂觀看法。

至於本土疫情對經濟的影響，富邦金控首席經濟學家羅瑋則認為，目前對國內經濟情況看法也維持年初預估不變，可以留意FED釋出減少購債的訊息，至於今年上半年不會發生減少購債，預估要至8月後才可能討論，9~12月才會明朗化公布。減少購債採取的方式和維持的時間，都可能會對市場有不同的影響，留意H2美元轉強。

(時報資訊)