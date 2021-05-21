生策會指出，最近疫情趨於嚴峻，希望在政府的高效率防疫政策及國人的高度配合下，能很快得到控制。目前防疫首重阻斷傳播鏈，而所面臨的挑戰包括篩檢量需求大幅增加，及醫療體系面臨防護設備短缺等迫切問題，當前要務在減緩醫護壓力、減少國人恐慌，三大因應方向建議：

1.整合部署「準確」 、「快速」和「量大」的核酸檢測篩檢站：隨疫情擴散與確診驟增，如何推動高效率篩檢及阻斷傳播途徑為當前遏止疫情擴散的首要任務。由於目前抗原與抗體快篩，面臨偽陽性與偽陰性的問題，最終仍需採用核酸檢測PCR，過程耗時、增加醫院負荷。而解決快篩困境的關鍵，應在於第一時間就要導入精準、快速且有效的檢驗！

核酸檢測技術已多有創新，甚至導入AI並能在5分鐘內從唾液 檢測病毒的存在。目前國內已有核酸快速檢測科技與高通量量能、亦有數家取得緊急專案許可，政府可快速整合國內ICT和精密機械與生醫團隊既有產品、技術，籌組國家隊，建置可移動式大量快速精準核酸檢測(PCR)，最好於1小時內完成檢測、 並呈現CT值，有利判斷傳染力，並優先設置於疫情需要地和出入境。除可更有效、精準掌握此波染疫族群外，更重要的是阻絕下一波可能的境外移入感染。

2.盤點當前醫療最迫切與缺乏的物資、公告與動員業界配合供給：讓產業協力醫療體系度過挑戰！針對醫療體系因應當前與下一階段緊急應變所需重要前線物資即時公告，以讓產業各界掌握需求優先提供、並加速產製與供應量能。目前各醫院迫切需求包括A.篩檢：檢疫站設施與裝備、快篩與PCR試劑；B.第一線醫護防護裝備：包括N95口罩、護目鏡、防水防護衣與全套隔離衣等紅區裝備；C.遠距醫療：輕症者在家遠距醫療所需生理監測設備。

3.整合國內防疫科技產品研發進度與上市狀況、供大眾查詢自去年疫情爆發以來，國內各研究機構與企業積極投入防疫科技開發，政府亦投入龐大經費補助加速研發步伐，媒體並爭相報導各種防疫研發成果，國人趨之若鶩、甚至造成搶購恐慌！為避免大眾資訊落差，除當前TFDA定期公告醫材專案緊急授權核准項目外，建議彙整相關防疫藥品、疫苗等研發進度與上市狀況，以利大眾查詢與了解。

(時報資訊)