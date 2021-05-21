歐洲議會在周四壓倒性凍結了一項與中國的新投資法案，禁止了歐企進入中國的部分管道，同時也加深了中歐緊張關係。

歐洲議會周四以絕大多數的比例凍結了中歐全面投資協定(CAI)，該決議有599票贊成、30票反對及58票棄權。

未來歐洲議會在處理中歐投資協定時，中國須先取消對歐洲政界人士的制裁。中國在今年3月對10名歐盟官員、智庫和外交機構人士進行制裁，以回應西方國家因新疆議題對中國官員的制裁。中國的制裁名單包括歐洲議會及其人權小組委員會的5名成員。

中國和歐盟在歷經7年談判，於去年12月達成中歐全面投資協定，旨在讓歐企於中國享有平等地位，強化中國的貿易夥伴地位。

歐州議會的議員指出，中國對歐盟的制裁並非以國際法為基礎，而歐盟的制裁措施則是處理了聯合國條約中的侵犯人權行為。

中國則表示，對歐盟的行動，中國的制裁是合理的；中國一直真誠地推動雙邊合作。

聯合國人權專家表示，至少100萬名穆斯林被關在新疆營地；部分西方政界人士指控中國在新疆動用強制勞動。中國則否認新疆侵犯人權的情形，並指出，新疆的營地是提供職業培訓，是打擊極端主義的必要手段。

(時報資訊)