《商情》中鴻6月盤價大漲9％ 10:352021/05/21 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因國際鋼價大漲，加上需求強勁，中鴻6月盤價全部開紅盤，已連續12個月調漲；業者表示：美國維持財政擴張及關稅相關政策，造成該國鋼價飆升，而歐洲亦後市看好，加上中國碳中和目標催化下，預計鋼市供給趨緊，整體進入良性推升周期。 中鴻6月盤價，熱軋和冷軋每公噸調漲2,800元，鍍鋅鋼板每公噸調漲3200至3500元，平均調幅約9%。(商品行情網) (時報資訊) #中鴻 #盤價 #調漲 #盤價大漲 #國際鋼價 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 華為遭美4輪制裁太痛苦 CEO哀號曝慘況 - 財經 是你嗎？1、2月統一發票千萬獎5張未領 200萬特獎全領光 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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