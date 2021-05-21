因國際鋼價大漲，加上需求強勁，中鴻6月盤價全部開紅盤，已連續12個月調漲；業者表示：美國維持財政擴張及關稅相關政策，造成該國鋼價飆升，而歐洲亦後市看好，加上中國碳中和目標催化下，預計鋼市供給趨緊，整體進入良性推升周期。

中鴻6月盤價，熱軋和冷軋每公噸調漲2,800元，鍍鋅鋼板每公噸調漲3200至3500元，平均調幅約9%。(商品行情網)

(時報資訊)