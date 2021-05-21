本土疫情升溫，台灣對疫苗需求急迫，美國衛生部全球事務辦公室發推文表示，美國支持台灣獲取疫苗。

美國在台協會（AIT）今天在官方臉書發文表示，美國衛生部部長貝塞拉（Xavier Becerra）與台灣衛福部部長陳時中舉行視訊會議。

美國衛生部全球事務辦公室則推文表示：「很高興能與台灣陳部長討論當前的疫情及全球公衛議題。美國支持台灣獲取疫苗，肯定台灣對衛生安全的諸多貢獻，並支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

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(中時 )