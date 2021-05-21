美衛生部長與陳時中視訊對話 支持台灣獲取疫苗 10:412021/05/21 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中與美衛生部長 視訊對話。（取自美國衛生部全球事務辦公室推特） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情升溫，台灣對疫苗需求急迫，美國衛生部全球事務辦公室發推文表示，美國支持台灣獲取疫苗。 美國在台協會（AIT）今天在官方臉書發文表示，美國衛生部部長貝塞拉（Xavier Becerra）與台灣衛福部部長陳時中舉行視訊會議。 美國衛生部全球事務辦公室則推文表示：「很高興能與台灣陳部長討論當前的疫情及全球公衛議題。美國支持台灣獲取疫苗，肯定台灣對衛生安全的諸多貢獻，並支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。 台今進40萬支疫苗 柯文哲不忍了開轟：美國沒賣任何一支給台灣 訂閱影音： 中時新聞網 為鄉親請命 楊鎮浯籲中央同意金門自購大陸疫苗 綠色執政破口總爆發 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #獲取 #疫苗 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 08:372021/05/18 政治 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 10:572021/05/18 兩岸 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 建議設立方艙醫院 傅崐萁籲中央協助地方、企業取得疫苗 11:212021/05/18 政治 誰在扯防疫後腿 趙少康點名這7人 10:322021/05/18 政治 政治熱門新聞 節目停播倒數 周玉蔻今再爆確診人數「比昨天多」 怒飆侯友宜：都你害的！ - 政治 周玉蔻狂嗆侯友宜 網驚民進黨「起風了」：中央廚房菜單已定好 - 政治 周玉蔻今又「超前爆料」還狂嗆侯友宜 網全怒了：指揮中心還不罰？ - 政治 「阿公店之亂」害他與天下為敵？沈富雄：全國專家看法我都不同意 - 政治 3＋11大破口 鄭麗文怒轟民進黨：只憑范雲一人？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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