A股21日高開，滬指開市靠穩。上證指數開市報3,510點，漲3點，漲幅為0.11％；深成指開市報14,582點，漲46點，漲幅為0.32％。

香港信報報導，滬深300指數21日報5,199點，漲12點，漲幅為0.25％；創業板指數報3,162點，漲19點，漲幅為0.61％。

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(工商 )

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