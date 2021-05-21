A股高開 滬指靠穩 10:402021/05/21 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股21日高開，滬指開市靠穩。上證指數開市報3,510點，漲3點，漲幅為0.11％；深成指開市報14,582點，漲46點，漲幅為0.32％。 香港信報報導，滬深300指數21日報5,199點，漲12點，漲幅為0.25％；創業板指數報3,162點，漲19點，漲幅為0.61％。 停賣兒照險 新安東京開首槍 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 (工商 ) #漲幅 #開市 #A股 #高開 #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廟口停業至5月23日 不戴口罩將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 夜入胡家2／姊弟路數同一套 丁春霆開小禎愛車買補湯 07:442021/05/18 娛樂 台南本周完成醫院清零計畫 黃偉哲怒斥拿疫情開賭盤可恥 11:042021/05/18 政治 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 他喊話老美：快給台灣更多疫苗 保護關鍵晶片 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 航運股發燙 量史上新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。