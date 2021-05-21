凍齡女神張庭和昔「台灣第一小生」林瑞陽移居大陸多年，傳聞兩人從事電商、房地產業，累積了至少1500億台幣的身家，然林瑞陽前年跟張庭出席員工聯合婚禮，發福又頂著一頭白髮的模樣，被外界虧像「張庭奶奶」。今(21日)林瑞陽過61歲生日，張庭曬出一家四口照片，可見林瑞陽疑似鏟肉成功，臉瘦了一圈還露出尖下巴。

張庭與林瑞陽近年在大陸事業得意，還榮獲當地的繳稅王，一年繳稅金額高達21億元人民幣（約96億元台幣），還傳每個員工可拿到10個月的年終，荷包賺滿滿、家庭幸福，可說愛情事業兩得意。但過往給人帥氣印象的林瑞陽，近年卻因衰老、發福外貌常被攻擊，對此，去年底張庭曾公開回應。

林瑞陽過61歲生日曬尖下巴。（圖／翻攝自張庭微博）

張庭分享一家四口合影。（圖／翻攝自張庭微博）

去年12月，張庭分享跟林瑞陽所拍影片，可見林瑞陽哭哭說常被別人說胖，「妳（指張庭）會不會嫌棄我？」張庭則打趣嗆：「他們懂個屁啊」，更力挺「老公就是要找胖胖的」才會幸福，又說出順口溜：「餃子要吃燙燙的，老公要嫁胖胖的，生活才會旺旺的！」強勢護夫，也並指對另一半的愛永遠不變。

林瑞陽、張庭近年在大陸事業得意。（圖／中時資料照片）

林瑞陽忽胖忽瘦的外型至今仍是外界矚目焦點，今張庭分享一家四口合照替老公慶生，打趣說：「人生50才開始，所以祝你11歲生日快樂！」而照片中四個人對著鏡頭露出幸福微笑，張庭的兒子還伸手摸摸老爸的尖下巴，林瑞陽的臉看似小了不少，網友驚訝說：「女兒像爸爸，兒子像媽媽」、「林大哥瘦了好多」、「曾經瓊瑤劇裡的帥哥，如今...」、「生日快樂，身體健康，萬事如意」。

(中時新聞網)