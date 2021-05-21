在疫情蔓延、酷熱乾旱的5月天，台南市農業界傳來令人震驚的消息，新市區農會青農聯誼會第1屆會長許瑞芫20日清晨因心臟疾病於睡夢中過世，消息傳出親友、農友表示不捨，許瑞芫正值壯年，平日亦無症狀，突然過世讓好友感嘆世事無常，紛紛發文表達思念哀傷。

許瑞芫是新市人，1980年出生，當兵退役後，原本在住家附近南科工廠工作，因不捨阿公阿嬤清晨摸黑出門工作，決定辭工回家從農，以新觀念、新技術耕作，雖然與老一輩作法不同，但做出成績後，也得到爺爺父親的認同。

新市區農會總幹事李美嬅說，許瑞芫曾說要做諧星農夫，他陽光開朗，樂於分享，號召新市區青農成立青農聯誼會分會，當領頭羊角色，心胸寬大，分享他的農業技術資訊，也跟其他區的農友交流分享，而許瑞芫更懂得感恩，逢人便說，他的好成績都是台南區農業改良場黃瑞彰博士的功勞。

20日清晨5點多，原本早該準備下田的許瑞芫，被家人發現還未起床，驚覺許瑞芫已無氣息，經法醫判定，許因突發性心臟疾病往生，留下老邁的爺爺、父母、妻子，及一對就讀高二、國一的兒女。許瑞芫目前停靈於台南市立殯儀館，因疫情期間無法公祭，不少好友已去捻香。

黃瑞彰得知消息後，不捨的在臉書上悼念，「我的好友，我的兄弟，一路走好。」、「噩耗傳來，我無法控制自己，止不信淚如泉湧。」黃瑞彰說，許瑞芫謙虛待人、認真學習，在人生的階梯上他是勇於攀登的人，在人生的征途上他的腳步是堅實的，收穫是豐厚的，實在是不能也不應該走的。

農友表示，最近天氣實在太熱了，不少人起早拚晚為生計，卻疏忽照顧自己的健康，除了對許瑞芫的離去感到不捨，也互相提醒，健康平安最重要。

(中時 )