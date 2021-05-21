【旅奇傳媒/記者-王政】為了給遊客一個美好的假期，大東北角觀光圈精選新北、宜蘭14鄉鎮內的特色旅遊資源，推出季節限定孝親旅遊。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處以「鯨螢桐鐵農遊趣」為5月主題，推出各式季節限定體驗遊程，不光有每年4～9月的龜山島賞鯨豚，又特選4～5月熱門的賞螢、賞桐花活動作為主軸，搭配2021年自行車旅遊遊程及農遊體驗。

大東北角地區有許多絕佳的賞螢地，其中，宜蘭縣冬山鄉的自然生態農場有著純淨多元的生態環境，園區內不時得聽到蟲鳴鳥叫，生趣盎然，彷若置身舊時代的田野生活，再加上平坦易行的地勢，非常適合三代同遊。

而賞桐之旅並不只有到高人氣賞桐秘境「林美石磐桐花步道」、賞桐聖地「望龍埤」、「瑞芳四腳亭」及「仁山桐花林道」這麼簡單，結合了礦業小火車賞螢活動，或隱藏版賞螢秘境—台灣唯一的生態型酒莊等時興的賞螢遊程，一次滿足追尋螢火蟲與漫舞桐花雪下的雙重樂趣！

再者，大東北角最知名的莫過於豐富的自行車旅遊資源，不但有台灣第一條鐵路隧道改建的「舊草嶺隧道自行車道」，尚有橫跨五結、壯圍和頭城的「宜蘭濱海自行車道」，而活躍在社群中的你絕不能錯過的則是有著宜蘭伯朗大道之稱的「三奇稻間美徑」，每年5-6月，遊客得以一邊悠閒地騎著鐵馬一邊欣賞稻浪美景。

現在出遊，水稻已長出綠色稻葉，空拍畫面美不勝收，等到6月稻田結穗轉黃，又是另一番截然不同的景致！

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(中時新聞網)