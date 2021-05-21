中華郵政日前爆出3名員工確診，21日又有媒體報導指出再增2人確診、1人疑似確診。中華郵政澄清表示，2名員工並非確診，而是快篩陽性，也不是媒體報導的3人，且其中1人還是外包人員。
目前中華郵政共有總公司內勤、台北快捷股、郵件處理中心共3人確診。21日傳出包括台北金南郵局窗口人員、信義投遞股外包人員、中山投遞股外勤人員也確診或疑似確診。
中華郵政發言人、副總郭純陽表示，目前為止已知有2人快篩陽性，且信義投遞股人員不是郵局員工；中山投遞股則沒聽說有相關消息。
(旺報 )
中華郵政日前爆出3名員工確診，21日又有媒體報導指出再增2人確診、1人疑似確診。中華郵政澄清表示，2名員工並非確診，而是快篩陽性，也不是媒體報導的3人，且其中1人還是外包人員。
目前中華郵政共有總公司內勤、台北快捷股、郵件處理中心共3人確診。21日傳出包括台北金南郵局窗口人員、信義投遞股外包人員、中山投遞股外勤人員也確診或疑似確診。
中華郵政發言人、副總郭純陽表示，目前為止已知有2人快篩陽性，且信義投遞股人員不是郵局員工；中山投遞股則沒聽說有相關消息。
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