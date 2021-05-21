【旅奇傳媒/記者-張偉浩】展昇生鮮是創辦人鄭武仁於1996年創立，15年間經過三次轉型，於2011年成為經濟部評鑑通過，「全台首創冷凍漁產加工的觀光工廠」，帶領漁產業界邁進一大步，當時的漁業署簡任技正胡其湘先生更主動推薦「朝露魚舖觀光工廠」為中部的旅遊景點。

為了讓消費者與家人安心享用漁產品，2008年不惜斥資3億興蓋符合GMP及全程無塵室廠房，從源頭把關，自捕撈與進口作業，以符合HACCP暨科技廠與藥廠等級的無塵室廠房進行加工，經過專業鋸台分切、電腦化規格分級、深度加工、調理、包裝、再透過專業冷凍倉儲和自營低溫冷鏈物流配送，透過盤商、國中小營養午餐、團膳、特販等B2B內銷通路進行銷售，採取產銷物流一貫化的作業方式，確實掌控產品品質。校園食材首選好物推薦:CAS編號134713冷凍水鯊切片、CAS編號134714冷凍水鯊切丁。

2010年創辦工廠直營的零售B2C品牌－『朝露魚舖』，2011年通過經濟部評鑑，轉型為製程透明化新鮮看得見的『朝露魚舖觀光工廠』，2016年成功導入原料到產品的追蹤追溯系統，由於連續12年通過CAS優級廠商評鑑，因此成為食研所歷年培訓水產品現場稽核員的必選場地。『朝露魚舖』秉持以回饋大眾為理念，連續10年公益活動持續善盡社會責任，並提供產業、文化、食魚教育、傳承、公益、尊寵會員面向經營品牌價值。

-45度CIQF急速凍結保新鮮 輕鬆料理 幸福魚享家

朝露魚舖觀光工廠總監郭美足表示，建廠時就已詳盡規劃科技化環控無塵室，以工業電腦進行大數據分析，以環控系統與QC製程、人流、物流、水流、溫控、清潔、顏色等系統化管理，打造出10年前連日本人來參觀都嘖嘖稱奇的科技環控的無塵室廠房，從明亮整潔、玻璃視窗參觀走道的無塵板與地面的結合點是以R角呈現，到作業員洗手台面更是懸空設計，都是為了避免藏汙納垢以維食安的思維與落實。

此外，為了提供國人能安心享用新鮮漁產，不惜成本從日本進口兩台連續式螺旋式IQF，每秒50公尺風速並透過-45度C讓魚片急速降溫，以讓冰晶體不破壞細胞組織，再經過鹽度控管的包冰溶液槽，從投入至產出只需40分鐘，除可讓大量魚貨得以快速新鮮延長保存，更免除因未能即時食用完畢的失鮮，進而丟棄的食材浪費。

常認為冷凍魚品是因賣不好才冰起來的遊客，凡經過參觀導覽解說後，都會大為改觀，並很有信心地購買魚貨，進而成為每個月回購的忠實會員，另外，深受喜愛的關鍵之一，則是因為都是真空包裝，因此更方便料理，有趣的是，還會主動幫我們推薦及揪團購。

推電商平台、[email protected]、宅經濟 讓國人在疫情期間方便享魚

目前零售產品有冷凍北海道干貝、生白蝦、鮭魚、大比目魚、去刺金目鱸、台灣鯛、去刺虱目魚肚、透抽、挪威鯖魚片、CAS新一夜干竹筴魚、新一夜干透抽、新一夜干挪威鯖魚、蒲燒虱目魚肚、蒲燒鯛魚腹排、檸檬甘魚、味噌甘魚、薄鹽土魠、虱目魚丸等多樣化商品。郭美足表示，之前接受「在台灣的故事」、「草地狀元」的採訪後，大大提升未曾親歷工廠參觀者的電商訂購。目前因應疫情，為提升防疫民眾在家料理的方便，可透過官網購物車、[email protected]的訂購服務。

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(中時新聞網)