近日台灣疫情日趨嚴重，新北市議員葉元之指出，綠營結合側翼大量散布消息，試圖製造社會混亂，謀取政治利益。前國民黨主席朱立倫也批評，把矛頭對準地方縣市長的防疫方式，真的是前所未聞、一心甩鍋，把事情做好比較重要。

新北市議員葉元之日前在臉書表示，有綠營散布消息，指責新北市沒有集中檢疫所、也沒有專責病房。但實情卻是侯友宜曾將新北100間防疫旅館，提供給衛福部，讓中央做為集中檢疫所；並且專責病房是各醫院提供，醫護人員一天的津貼一萬元，必須報衛福部核定，經費由中央支應。

葉元之直言，綠營造成防疫破口，不知檢討，卻在這時候造謠攻擊幫忙補洞的地方首長，打洞的人嫌補洞的人太慢，做賊喊捉賊。但造的謠漏洞百出，都不用功，希望警方快去查水表。

前國民黨主席朱立倫也批評，執政黨把矛頭對準地方縣市長的防疫方式，真的是前所未聞。新北市的好幾個建議做法，中央不是後來都跟進了，怎麼這個時候整個民進黨帶風向全盤否定新北市？就事論事很難嗎？

朱立倫呼籲，全民防疫時，執政黨不要一心想著甩鍋，把事情做好比較重要。

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(中時新聞網)