消毒總動員戶外居家一起來，彰化縣5／21起連三天全縣大消毒。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

消毒總動員戶外居家一起來，彰化縣5／21起日連三天全縣大消毒。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

消毒總動員戶外居家一起來，彰化縣5／21起連三天全縣大消毒。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠疫情仍然嚴峻，彰化縣長王惠美縣府團隊結合全縣26鄉鎮市，21日起連三天，進行全縣大消毒，全力防堵疫情擴散。並呼籲民眾一起進行居家消毒工作，用漂白水1比50的調配比例來擦拭桌椅、門把、開關、地板，家裡有幼兒的話，玩具也要進行消毒，一起努力把環境做得更清潔，落實防疫，守護家園。

防疫不分你我，王惠美呼籲縣民配合防疫措施，落實勤洗手、戴口罩並遵守「社交距離」的規定，同時加強消毒家中經常接觸的表面，隨身攜帶酒精消毒，加強自我健康監測，減少出入公共場所，避免參加不必要的集會，共體時艱、齊心防疫，透過公私協力，嚴防疫情擴散。

縣府已號召各鄉鎮公所組成「口罩糾察隊」，沒配戴都將開罰3000元到1萬5000元，開車兩人以上也要戴口罩。並呼籲口罩戴好、戴滿，沒事也不要出門，躲好、躲滿，阻絕病毒的傳播鏈。

彰化縣政府城市暨觀光發展處即日也到八卦山大佛風景區全區清潔消毒，除加強區內熱門景點之清潔防疫工作外，並於防疫期間組成「口罩糾察隊」，派員勸導民眾應全程配戴口罩，以降低染疫風險。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )