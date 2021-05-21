台灣本土疫情升溫，外資本周在5月台指期結算後，又轉為賣超，累計2個交易日再賣超了464億元；投信法人也在520終止連續11個交易日買超，反手賣超11億元，盤面震盪缺乏主流，此時選股操作難度升高。主動型的一般台股旗鑑基金此時相較於被動型台股ETF具有優勢。

如何挑選主動型的一般台股旗鑑基金？可以從3個途徑尋找。

一、基金規模排名居前。據統計，台股一般股票型基金4月底規模2308億元，而一般股票型基金規模前10大基金，10檔規模合計1168.23億元占該類型基金比達51%。換言之，這前10檔的基金可視為「準旗鑑基金」。該10檔基金包括：元大台灣高股息優質龍頭息（不配息）、元大台灣高股息優質龍頭（配息）、安聯台灣大壩-A類型、安聯台灣智慧、野村優質-累積類型、群益馬拉松、國泰小龍、保德信金滿意、復華台灣好收益等。

其中，規模排名第一的元大台灣高股息優質龍頭不配息基金，4月底的基金規模達191億元，該基金在去年3月17日至3月24日募集，開幕的第一天狂吸158.8億元的資金。這檔基金是元大投信前總經理黃昭棠的傑作之一。成立以來績效表現受肯定，今年來至4月底的年化報酬率為24.78%。

二、績效排名領先者。據統計，台股一般股票型基金今年來至4月底績效前10強，10檔規模合計228.9億元占該類型10%。該10檔基金包括：統一黑馬、群益長安、群益馬拉松、元大經貿、凱基開創、野村成長、新光大三通、野村積極成長、兆豐國際第一、野村鴻運。

其中，年化報酬率第一名的統一黑馬基金，今年前4月的年化報酬率竟然高達54.59%，沒有辜負該基金的「黑馬」之名。統一黑馬基金經理人為尤文毅，4月的主要持股包括:聯詠(3034)、聯電(2303)、天鈺(4961)、陽明(2609)、聯發科(2454)、群創(3481)、南電(8046)、友達(2409)、萬海(2615)、矽創(8016)等。台股5月股災，上述個股均大幅修正，但由於該基金是主動選股的基金，經理入應該會視市場變化調整持股。可以觀察該基金的5月的年化報酬率和持股變化。

(時報資訊)