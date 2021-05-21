三、近月定期定額基金規模排名居前者。一般來說，定期定額的投資人挑選標的會考量的因素包括:報酬率、夏普值、以及標準差三項指標。有些理專會建議投資人挑標準差大的基金，但很容易到頭來是一場空；建議同時要留意夏普值，夏普率就是衡量一個投資組合。「在承受1%的風險下，能得到多少報酬？」夏普值的數字越高越好，基金報酬率很高，而且過程波動小；反之，夏普值若位於負值，則表示波動風險高過基金報酬率。而標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風險程度也較大。

據統計，台股一般股票型基金4月定期定額扣款金額前十名，分別為統一大滿貫、安聯台灣智慧、安聯台灣大壩、統一全天候、元大台灣高股息優質龍頭、保德信高成長、野村優質累積型新臺幣、群益馬拉松、統一黑馬、統一台灣動力。

將上述的3種方式尋找出準旗鑑基金後，再進行交叉比對後，計有群益馬拉、統一黑馬、安聯台灣大壩，以及元大台灣高股息優質龍頭等四檔基金到少在2項選股途徑中出現。以5月20日的價格為基礎，夏普值由高至低分別為統一黑馬、群益馬拉松，安聯台灣大壩，元大台灣高股息優質龍頭；而標準差由低至高則依次為元大台灣高股息優質龍頭、安聯台灣大壩、群益馬拉松、統一黑馬。該4檔基金的夏普值有2檔高於1%，分別為統一黑馬、群益馬拉松，而該2檔基金的標準差也都在30%之內。

統一投信台股團隊表示，台股短期有疫情不確定因素，然而台灣經過一年多的防疫經驗且疫苗採購持續進行，料對整體經濟影響有限，中期走勢仍會回歸基本面，在資金行情及美國景氣復甦加持下，未來具高成長性、產業競爭力佳公司為市場關注標的，可先留意第三季業績展望佳的企業。

從基本面來看，美國現金發放政策大舉提振消費，加上企業投資和政府支出，首季GDP年增0.4%，是疫情爆發以來首度翻正，宣告美國經濟重回正軌。美國政府除推出1.9兆美元財政刺激方案，後續正討論2.35兆美元基建計畫和1.8兆美元的「美國家庭計畫」有利經濟全面復甦。此外，美國加速疫苗施打進度，經濟解封腳步加快，且聯準會寬鬆基調中期政策不變，多數公司季報皆優於預期，半導體與科技股基本面展望強勁，而通膨風險則在第二季高峰後有望緩和。

(時報資訊)