在全球疫情肆虐的局勢下，電子商務成為相對安全的購物方式，促使民眾線上購物需求大增，進一步帶動電商賣家的營運資金需求。台新金(2887)旗下台新銀行消費金融處副總經理吳良民表示，為因應數位零售通路在疫情期間交易量的巨幅成長，台新銀行攜手電商龍頭PChome，針對旗下商店街賣家，推出「商店街飛速貸」，協助電商賣家擴張營運動能，邁向持續性的成長。此外，本次加碼限時前三期優惠貸款利率1.88%，貸款期數最長可達五年，讓商店街的賣家享低利率的同時也能輕鬆還款。

吳良民指出，台新銀行積極布局金融生態圈，此次與電商龍頭PChome合作推出「商店街飛速貸」，整合雙方資源並串聯虛實通路，以最佳化服務體驗為出發，讓有資金需求的賣家可直接於PChome商店街的網站上申請，透過台新企業評分模型，量化客戶的評估結果，授信審核更精準快速，審查時間大幅縮短至4小時內，最快1日內就可撥款，讓客戶能隨時隨地體驗完整的數位融資平台服務。此外，除了優化客戶服務流程，貸款後的管理亦為數位化重點，近期台新銀行推動的企業後台數位化流程轉型，導入機器人流程自動化(Robotic Process Automation，簡稱RPA)系統，RPA系統可模仿真人於電腦上的操作並且24小時運作，運用RPA系統檢視貸後案件，大幅提升案件管理的效率。

2021年第一季台新金控營運表現較去年同期有相當亮眼的高度成長，銀行及各主要子公司獲利動能皆表現強勁回升力道，該公司第一季稅後淨利45億元，每股稅後盈餘0.37元，股東權益報酬率11.08%，每股淨值為13.5元。

(時報資訊)