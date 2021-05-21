還記得麻？2020年推出之際，一度造成搶購熱潮的「茄芷袋造型悠遊卡」，是不是勾起你跟長輩的許多回憶？今年悠遊卡公司別出心裁，推出「茄芷袋造型悠遊卡-青蔥版」，不僅有茄芷袋，還加送青蔥造型的小吊飾，限定悠遊付會員在PChome24h購物限時不限量搶先預購。

禁不起消費者一再敲碗，悠遊卡公司宣布「茄芷袋造型悠遊卡-青蔥版」將自5月25日起至5月31日止，在PChome24h購物限時預購，僅限悠遊付會員預購，每個售價250元（每筆訂單最多預購二組，每會員不限預購訂單數），還加贈青蔥造型小吊飾，重溫婆婆媽媽上市場買菜時的人情味。

悠遊卡公司建議，有意預購「茄芷袋造型悠遊卡-青蔥版」的悠遊卡粉們，可先註冊悠遊付會員，並綁定好支付工具，目前悠遊付可綁定包括合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行及中國信託銀行等銀行帳戶，以及國內各發卡銀行發行的信用卡，先註冊好悠遊付會員，在預購時才可以快速入手。

(科技)