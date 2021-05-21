隨本土疫情不斷擴大，醫護人員疫苗接種率成各界關注焦點。台北市市長柯文哲妻子、台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任陳佩琪，與精神科名醫沈政男，都曾公開批評AZ疫苗，遭綠營支持者點名是這波疫情爆發的「戰犯」。對此，藥師林士峰痛批，執政黨因政治淩駕專業，放棄和代理商購買BNT疫苗，只能買到快過期、少量AZ疫苗，他們才是台灣疫苗施打率遠落後其他國家、促使這波本土疫情爆發的戰犯。

林士峰昨日（20）在臉書發文表示，看到民進黨支持者出來批評陳佩琪醫師跟沈政男醫師呼籲大家不要打疫苗，是這波本土疫情爆發的戰犯之一。事實上陳和沈他們的看法是，在台灣還有選擇的情況下，其他疫苗的表現遠勝AZ 疫苗，如果真的只有AZ疫苗，則有打比沒打好；而且民進黨政府告訴我們，台灣將會有其他選擇。

針對綠營對陳佩琪與沈政男的攻擊，林士峰直言，如果有人認為台灣疫苗施打率過低，是這次很大的問題，那政治淩駕專業採買的執政黨，只買到快過期少量AZ疫苗的執政黨，放棄和代理商購買BNT疫苗的執政黨，才是台灣疫苗施打率遠落後其他國家的戰犯。

文章一出，網路回應熱烈，紛紛留言：「不是啊！就只有30萬劑，就算他們都鼓勵且人民都願意去打，也沒得打啊！執政黨什麼都甩鍋，就是不提3+11和諾富特管理問題」、「為什麼當初大家不打AZ，有的怕血栓，有的是因為期待莫德納，會覺得有好一點可以選，那就等一下再打，誰知道政府買的進度這麼慢？」「他們把『時鐘』當作神在拜，怎麼會覺得民眾願意聽佩琪的，而不聽神的話？」「我只想問一句：蔡英文打了沒！」

(中時新聞網)