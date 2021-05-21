本土疫情持續延燒，新店1名67歲男子18日確診，2天之內更造成高雄市至少6人染疫，經調查足跡後，被追查出他曾在15日中午曾到知名的安平同記豆花停留1小時，中午12點半又到府前路焜羊肉用餐，台南市衛生局昨晚已緊急前往2處消毒，並呼籲民眾若曾於同一時間在上述地點停留很久，也可到篩檢站篩檢，並做好自主健康管理。

確診個案2336的新店男子，被高雄市政府衛生局視為相當重要的指標個案，不排除是高雄市疫情導火線，他在16日發病，不過，高雄市衛生局疫調後，發現他曾於15日到台南。南市衛生局獲悉後，昨天緊急聯繫新北市衛生局，並聯絡上當事人，確認男子完整足跡，除了曾到萬華茶室，也確實於15日上午11點到安平區豆花店，12點半到2點中午又到府前路吃羊肉。

台南衛生局長許以霖說，昨晚跟新北市衛生局聯繫並與當事人確認足跡後，昨晚已經消毒，他也呼籲，民眾若曾於同一時間到這2個地方，自覺停留很久者，即可到衛生所的篩檢站篩檢，並做好自主健康管理。

(中時 )