台灣馬自達汽車全面落實防疫工作 11:102021/05/21 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情升溫，台灣馬自達汽車依據疾管署頒布的衛生防護指引，與全國經銷商共同落實各項防疫準備工作，要求全體工作人員全日配戴口罩、定時進行體溫量測、酒精消毒，並採取自主健康管理及分組值勤，服務廠人員進行人流管理，降低染疫風險。針對全台馬自達汽車展示據點、服務廠環境（含客休區）使用後即時消毒。試乘車同時進行多次消毒作業，確保消費者賞車及車輛保養／維修過程之健康安全無虞。 彰縣首開疫情災害應變中心 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 (工商 ) #全國 #安心 #全台 #馬自達汽車 #展示據點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 全台大專唯二到校上課 台南護專學生怒：想活下去 10:022021/05/18 生活 1周2停電 朝野立委轟官員下台 04:102021/05/18 財經焦點 科技大廠防疫、節水上發條 04:102021/05/18 財經要聞 別拿酒精噴毛小孩 新北市府首創寵物健康生活站 10:432021/05/18 健康 《通信網路》居家防疫助攻OTT 中華電、台灣大出招 12:172021/05/18 財經 水神做公益 和台灣人攜手防疫 04:102021/05/18 焦點要聞 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 高雄防疫加嚴 取消Buffet自助餐 04:102021/05/18 地方新聞 台南護專維持實體授課學生氣炸 校長：可請防疫假 10:402021/05/18 生活 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 他喊話老美：快給台灣更多疫苗 保護關鍵晶片 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 航運股發燙 量史上新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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