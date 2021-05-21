因應新冠肺炎疫情升溫，台灣馬自達汽車依據疾管署頒布的衛生防護指引，與全國經銷商共同落實各項防疫準備工作，要求全體工作人員全日配戴口罩、定時進行體溫量測、酒精消毒，並採取自主健康管理及分組值勤，服務廠人員進行人流管理，降低染疫風險。針對全台馬自達汽車展示據點、服務廠環境（含客休區）使用後即時消毒。試乘車同時進行多次消毒作業，確保消費者賞車及車輛保養／維修過程之健康安全無虞。

(工商 )