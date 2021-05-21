因應疫情升溫全國升為三級警戒，政府祭出即使日起網路與行動銀行轉帳手續費全免，透過銀行實體ATM轉帳，手續費則減免2元。北富銀響應政府鼓勵無接觸金融服務政策，再加碼優惠。是這波響應政策下加碼最優惠的民營銀行。

北富銀實體ATM台幣跨行轉帳手續費減2+1元，每筆交易民眾總計可享3元的手續費優惠。另外，使用北富銀網路銀行、行動銀行、M+ pay、Lucky pay台幣跨行轉帳（含繳相關稅費）手續費全免；使用北富銀網路銀行辦理個人跨行匯款手續費「也」全免。

(工商 )