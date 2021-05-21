近年建商大量推案，消化速度各地不一，新冠肺炎疫情更為房市投下不確定因素，根據591統計，全台15大餘屋區域近半集中在新北市，其中淡水區新案未售戶數達7,360戶，相當於超過二年的推案量，是全台新案餘屋賣壓最重的行政區。

591新建案統計顯示，全台前15大餘屋區合計有千個新建案線上銷售，合計超過5萬戶房屋還沒出售，其中新北市就占了七個行政區，包括淡水、板橋、新店、新莊、林口、三重以及土城等區域，新北七區合計超過2.5萬戶新案未售出，重劃區多、建商推案量大，加上房屋去化動能不如中南部，讓新北新案房屋賣壓沉重。

其中，過去曾大量推案的淡海新市鎮，累積不少餘屋，目前淡水線上銷售、但未售出的房屋即達7,360戶，近年包括輕軌、商場等利多題材出盡後，銷售趨緩，聯外交通與天候因素，使區域待售戶數一直高居不下。

板橋因江翠北側重劃區前二年大量推案，加上今年舊市區有多件大型個案進場，即使銷況維持一定水準，也累積出近6,000戶的未售大量。此外，新店央北因大型個案進場，新莊二大重劃區副都心與頭前也因大坪數、高總價產品去化緩慢，均使其新案賣壓在全台名前十。

受到雙北房價推擠影響，脫北者移居桃園也帶動桃園案量暴增，然而桃園在重劃區多但供給速度遠大於去化速度下，也成為賣壓區，就待售量而言，桃園、龜山與中壢區分別拿下第四、五、六名，餘屋戶數分別約4千戶左右。

桃園區內由於有中正藝文特區、中路特區、經國重劃區及小檜溪等多個重劃區，在線個案居冠，高達118個；而中壢青埔重劃區為北台灣最大重劃區，近房價高漲，但機能因未跟上舊市區，價格有待考驗，也使得區域銷售成數約僅四成。

(工商 )