美股連跌三日後隔晚反彈，以科技股為主的納指更急漲1.8％，港股20日回吐143點後，21早高開過百點。

香港信報報導，恒生指數21日高開134點，報28,584；國企指數高開77點，報10,720。科技指數高開100點，漲幅為1.27％，報8,016，重上八千點。

個股方面，騰訊季績略遜預期，股價低開1.5％，報600港元。阿里巴巴高開2％，報210.2港元。美團高開2.5％，報280港元。京東高開3.9％，報291.8港元。平保高開1％，報81.85港元。

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(工商 )

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