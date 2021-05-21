人民幣兌美元中間價21日報6.43，較20日報6.4464，升164個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，21日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2.2厘。

至此百億逆回購規模已延續58日，單日仍對沖到期量；本周考慮中期借貸便利（MLF）則全口徑小幅淨回籠100億元。

人民幣中間價升218個基點 人行百億逆回購
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(工商 )

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