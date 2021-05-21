人民幣中間價升164個基點 人行百億逆回購 11:022021/05/21 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價21日報6.43，較20日報6.4464，升164個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，21日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2.2厘。 至此百億逆回購規模已延續58日，單日仍對沖到期量；本周考慮中期借貸便利（MLF）則全口徑小幅淨回籠100億元。 人民幣中間價升218個基點 人行百億逆回購 瘋搶物資高麗菜飆漲3倍 新北果菜公司預估18日後價格稍回穩 (工商 ) #基點 #百億 #逆回購 #日報 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣在岸價收跌69個基點 17:332021/05/17 財經 資收價漲 撿3天卻買不起1個便當 04:102021/05/17 地方新聞 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 趙傳上海2棟房 換自由身續追夢 04:102021/05/17 娛樂新聞 大陸即期食品夯 上看百億商機 04:102021/05/17 話題觀察 工商社論》評估疫情爆發的經濟與金融風險 04:102021/05/18 財經要聞 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 國道1號南下仁德段4車連環撞1人吐血送醫 車流回堵5K 08:362021/05/18 社會 散戶真的變韭菜 外資終結連5賣轉買334億 掃貨這10檔 17:462021/05/17 財經 陸4月70城房價 漲幅創8個月高 11:122021/05/17 財經 大同區的逆襲 中大坪數產品一致獲利 13:562021/05/17 房市新訊 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 華為遭美4輪制裁太痛苦 CEO哀號曝慘況 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 航運股發燙 量史上新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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