特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的一言一行牽動虛擬貨幣行情，主要貨幣比特幣、狗狗幣及以太幣歷經周二慘崩後，周四馬斯克又在推特上表示，自己沒有、也不會出售任何狗狗幣，帶動狗狗幣大漲30%。

馬斯克先在推特上發文詢問「櫥窗裡的狗狗幣多少錢？」引起網友們熱烈回覆，隨後在回覆網友留言時，表示他沒有、也不會出售任何狗狗幣，激勵狗狗幣大漲，比特幣也出現逾9%的漲幅。

事實上，馬斯克近期對虛擬貨幣態度反覆，造成價格出現劇烈動盪，包括比特幣、狗狗幣及以太幣都受到影響，馬斯克上周先以環保理由停止特斯拉車主用比特幣消費，甚至暗示特斯拉考慮售出比特幣，讓比特幣價格出現崩盤。

不過他隨即展現對狗狗幣的喜愛，更表明已經與狗狗幣的開發團隊合作，希望能打造更環保的挖礦方式，若能出現更環保的開採方式，特斯拉也會考慮恢復用虛擬貨幣進行交易。

一來一往讓投資者摸不著頭緒，同時引來金融專家批評虛擬貨幣要成為法定貨幣還有很長的路要走，英國媒體路透社則評論，虛擬貨幣雖不受到政府、央行控制，但馬斯克或論壇上的文章輕易就能影響價格，投資者要考量的風險也更多。

此外，馬斯克愛放炮的個性也曾引起美國金融監管單位的注意，2月份美國證券交易委員會（SEC）曾就馬斯克針對狗狗幣的發言進行調查，當時馬斯克相當不以為然，甚至回嗆虛擬貨幣並不在SEC的管轄內。

儘管曾踩到監管單位的紅線，馬斯克絲毫不受打擊，時不時就會在推特上發表自己對虛擬貨幣的看法與態度，進而對虛擬貨幣價格產生影響。

(中時新聞網)