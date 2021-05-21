前年屏東東港籍漁船「穩鵬號」在印度洋海域發生海上喋血，菲律賓籍船員AURELIO持漁刀砍殺同船菲籍及印尼籍船員，造成8死、2重傷，歷審認定他的犯行是情節最重大之罪，但考量他受思覺失調症影響行凶，判處無期徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。

AURELIO有多年的漁船工作經驗，具有操作揚繩機、殺魚、操舵及潛水等能力，並曾任冷凍長職位，但他因有被害妄想，認為船上其他船員均嫉妒他工作能力較佳、薪資較高，船上之廚師在他咖啡中下毒，其他船員共同商議要將他綁起來丟入海中。

2019年2月20日凌晨，當漁船行經非洲模里西斯路易士港東北方公海處，船員在船艏主甲板區進行延繩釣揚繩起鉤作業時，AURELIO拿2把魚刀瘋狂行凶，還將殺害的船員丟入海中，台籍船長通報我海巡署前往救援。

一審、二審都認為，AURELIO直接剝奪8人之生命法益，並造成其等之家庭破碎、天人永隔，對被害人家屬造成無盡之哀痛，無法言喻，永難磨滅。其中3具遺體更失落於茫茫大海中，迄今尚未尋獲，而難以妥善安葬，顯然置被害人家屬於永久之悲痛中。

合議庭認為，有4名船員雖幸得生存，但目睹AURELIO殘忍殺害船員過程，並直接在空間有限之漁船中遭受他追殺、攻擊，其中2名船員重傷所受之傷勢雖得痊癒，仍留下傷疤，更有人在海上漂流數小時始幸而得救，均已留下身心上難以輕易平復之創傷。

法官認為，AURELIO犯罪手段實殘忍且令人髮指，但他因受思覺失調症之疾病干擾，致其依其辨識而行為之能力顯著降低才犯案，且犯後坦認部分犯行，他尚有一絲天良，非無教化之可能，判處無期徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )