國內疫情連六日本土確診破百，雙北成為疫情重災區，不少民眾關心確診者足跡，北市府選擇不公布足跡，新北市則是改公佈足跡重疊熱點。對此，前疫調人員指出，進行疫調最關鍵就是對話前5分鐘是否獲得民眾的信任。

以往指揮中心會公佈確診者詳細疫調，供民眾比對自身足跡是否重疊，而因本土確診激增，指揮中心15日將確診者詳細資訊交由地方政府統一公布，各地作法不一。台北市為例，市府團隊因應爆量的確診數量，考量後改以確診者親自去通知發病前三天至隔離前的接觸者，用精確圍堵方式追回可能染疫者。

新北市為例，市府團隊一度公布確診者詳細足跡，但現改為公布確診者重疊的足跡熱點，提醒市民朋友避開，而到過該處的民眾則需加強監控自身健康狀況。

據《TVBS》報導，一名曾在北部縣市從事疫調工作7年的疫調師林治萱表示，法定傳染病都須進行調查，在收到通報單後的24小時內要連絡上個案，做出一份完整的疫調單。

林治萱透露，在疫調過程中，畢竟與染疫民眾為陌生人，民眾可能僅會淺淺地說到過何處，但究竟他在該處做了何事，以及後續該如何問話，都考驗著疫調人員的敏銳度，以小線索描摹出民眾的生活輪廓。

林治萱表示，因此在通話的前5至10分鐘就會成為關鍵，必須先讓民眾的情緒平穩下來，也讓他明白疫調人員是來幫助他，並防止傳染病擴散給他身邊親友，經過這階段，民眾才會願意說出真相。

(中時新聞網)