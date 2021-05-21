國內疫情持續擴大，有媒體報導指出，昨（20）日傳出有確診旅客搭乘台鐵278次太魯閣號從七堵到花蓮，且確診者原本搭乘8車10號，之後又換成4車10號，台鐵昨晚接獲通知後緊急消毒。台鐵產業工會21日表示，確診者搭過該列次的新聞，第一線同仁也是「看報紙才知道」，希望未來台鐵局可以比照香港，有一個對內員工的說明版本。

台鐵產工祕書長魏豫綾表示，278次太魯閣號有確診者出沒，目前從新聞看出來僅有消毒車廂及休息站，返回原車班的消毒是後來爭取的。至於人員是否被匡列，過去的經驗皆是自主健康管理，仍要出勤，或是員工請自己的假；台鐵產工擔心可能會有因同事疑慮而不得不請自己假的氛圍，建議審慎評估如何處理。

台鐵陸續傳出有確診者足跡，台鐵產工表示，台鐵內部員工當然會擔心，身處染疫高風險，所以希望能爭取第一線接觸旅客者優先施打公費疫苗，同時對於接觸確診者後的各級因應措施要儘速布達，目前官網仍停留在一二級。

台鐵產工表示，目前台鐵的防疫措施，並沒有針對員工與旅客減少接觸的方案，反而因為旅客不熟悉實聯制，而必須與旅客增加接觸，因為車長仍要巡車確認無座位者不能乘車，這部分的減少接觸較有限。

由於相同狀況往後可能還會再出現，對於該如何保障台鐵員工的安全，台鐵產工表示除了有發文訴求公費疫苗優先施打，也要求增加車廂的清潔頻率等。且台鐵以往跨縣列車滿了之後就會有換位情況，無法限制旅客自己換位，台鐵產工鼓勵大家留在原座，比較好追蹤。

另外關於實聯制漏洞，雖然進站掃描傳簡訊，但卻不知道旅客上哪台車、哪裡出站？台鐵產工表示，目前的確只能記錄乘車時間，除了旅客要自己記錄搭乘的車次外，也建議公布疫調時能不只公布搭車時間，也要有車次比較明確。

台鐵表示，台鐵局所有車站、列車皆已加強消毒頻率，如接獲通報，會加強車站及列車編組深層及全面消毒，該列車已完成全車消毒，相關人員會要求作好自主健康管理。另限於疫調，台鐵不方便公布疫情相關資訊。

(旺報 )