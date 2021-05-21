全世界晶片荒該如何解決，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）於美國時間20日，廣邀該國汽車與不同產業高階負責人共聚一堂因應商討。因為製造產品時缺少晶片可用進而侵蝕獲利，已變成美企當務之急要解決的一項難題。

據悉，此會議是在美國時間20日，用一天但兩個不同時段來完成，以配合日理萬機大老闆們，與會人士包括通用汽車，福特汽車與旗下擁有十餘個不同大小品牌車商Stellantis。

同時，美國汽車創新聯盟（Alliance for Auto Innovation）也感謝，美國商務部能繼續重視晶片短缺問題，並期望與商務部以及所有股東們，共同強化車用半導體供應鏈透明度與韌性度，還有希望能增加額外產能。

5月初時，美國商務部曾要台積電等一些台灣電子業者，優先考慮美國汽車製造業對車用晶片需求。台積電也回應，解決晶片短缺問題仍是自己首要任務。

美國福特汽車4月釋出警訊，晶片不夠用下第二季產能預計少一半，而2021年可能會損失約25億美元，與少產110萬量新車。另方面，美國通用汽車也是因為沒晶片，導致北美有好幾家車廠停產時間也被迫再延長。福特與通用，這兩大美國車廠目前時不時就會傳出新的減產計劃。

4月12日，美國總統拜登已召集過半導體，高科技與汽車產業大老們，集思廣益來解決晶片荒危機。

美東時間18日晚間，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）公佈跨黨派修正案，其中包括一個有520億美元的緊急資金，預計5年內明顯增加美國半導體晶片產能與強化研發技術。

而該筆緊急資金提案，也被納入參議院超過1400頁的修正草案中。美國計劃將砸1200億美元在基礎技術與先進科技研發上，以便增強自己對抗中國大陸的競爭力。

(時報資訊)