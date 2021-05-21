端午節剩不到一周，超商預購部份，7-11今年主打「呷粽配醬」，首度導入配粽醬料專區，並同步攜手星級飯店、地方排隊名店等，更與胡同燒肉、老虎堂等品牌獨家開發特色粽，另還有療癒的HELLO KITTY端午香粽禮盒。

7-11端午預購首度導入配粽醬料專區，其中席捲網路的超夯神醬「協發行催淚皮蛋辣椒」，首次販售即狂賣上萬瓶，成為端午預購的冠軍神醬；此外還有雲林北港推薦必買的「大芳花生辣醬」，及最下飯的「扒扒飯雙椒醬」等眾多特色沾醬，讓今年吃粽增添口感層次，創造全新味蕾饗宴。

全家預購主打「名廚跨界」、「星級飯店」、「人氣餐廳」3大主題，推出各式獨家粽類，透過創意組合搶攻老饕味蕾，端午預購檔期開賣近1個月，業績已較去年同期成長3成，觀察是因受疫情影響，民眾減少外出用餐，購買方便可囤貨的冷凍食品比例增加，促成還未到端午節，粽子就賣出好成績。

全家今年首次將甜點思維融入中式料理，由冠軍主廚黃景龍，與甜點冠軍莉雅老師，打造獨樹一格的「三生Q心蛋黃粽」，同時導入台北君悅酒店、名廚詹姆士、杏子豬排、京都勝牛等各式粽類商品。

(中時 )