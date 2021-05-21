海大女學生足跡。（基市府提供）

國立海洋大學13日完成大清消。（海大提供）

國內新冠肺炎疫情升溫，基市府今日上午公布6名確診個案疫調足跡，其中5人曾進出基隆長庚情人湖院區，。另1人則為海洋大學女學生，足跡遍布許多速食店、拉麵店，更6度進出全聯海大店，上述店家全數停業14天、全面消毒，目前共匡列師生35人等待採檢，海大也將在下午1時對外說明。

林右昌今日宣布新增1名海大女學生確診（案2863），平時活動地點多在校內餐廳、實驗室及教室，消費地點遍及麥當勞新豐店、肯德基仁一店、新豐街美美早餐店、東岸商場丸龜製麵等，上述業者全數都要停業14天進行消毒，目前已匡列35名接觸者。

海大校方回應，女同學未在校內住宿，目前匡列接觸者進行居家隔離21日，接觸者均未住校，且相關接觸場域都已暫時關閉，並進行環境消毒。也強調海大13日已完成全校性大消毒，17日也全面採遠距教學，落實防疫相關措施。

其餘5人足跡中，案2746為70歲男性，足跡單純，4度在同一時間載妻子洗腎，案2747則為，從4月17日到5月12日，都固定台鐵區間車前往萬華，再步行至萬華得意春茶室，後續曾到過長庚領藥、金華城餐飲店用餐，17日因身體不舒服婁診所就醫，最後採檢確診。

(中時 )