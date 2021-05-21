香港女星張柏芝近日參加大陸綜藝《乘風破浪的姐姐》引發話題，讓她的人氣再度攀升，還屢遭直擊小腹明顯，遭指是懷了第四胎，甚至被抨擊虎背熊腰，然而日前她拍攝的一組照片曝光，不但可以看出她的身材依然纖細，五官立體的絕美側臉更是讓網友直呼仙女下凡。

張柏芝與前夫謝霆鋒育有一對兒子，張柏芝並在2018年底低調產下第三胎，但她至今都沒對外公布生父的身分，也讓張柏芝的感情世界備受矚目，儘管張柏芝過去就曾在節目《快樂大本營》親口否認，指自己已有3個兒子，人生足夠了，不會生了，還是因為她疑似發福的身材，謠言滿天飛。

日前懷孕風波漸平，張柏芝卻又在節目上坦言願意再婚，「如果那個男人真的愛到我、想要跟我結婚，他很需要我的話，我願意。那如果那個男的想跟我結婚，我當然想要再生小孩」，張柏芝笑說：「我覺得3個（小孩）太少了」，再度掀起熱議。

張柏芝的凍齡外貌掀起熱議。（圖/翻攝自新浪娛樂）

儘管外界謠言滿天飛，張柏芝本人仍不受影響，照樣進行拍攝工作，昨天520她也釋出一系列照片，只見她身穿裸色洋裝，勾勒出完美的身材曲線，搭了一件雕花鏤空襯衫，性感又不失優雅氣質，網友看見她的凍齡外貿，也忍不住驚呼，一點都不像3個孩子的媽，由於側臉輪廓更是美出新高度。

(中時新聞網)