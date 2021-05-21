大陸《環球時報》21日報導，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建表示，歐洲議會粗暴凍結「中歐投資協定」，不會對目前的中歐貿易形勢產生太大影響。但美歐一些政治勢力會藉機發揮，打造「美歐反中陣線」。有輿論認為，「中歐投資協定」被凍結，損害的是中歐雙方利益。

報導稱，當地時間20日下午，歐洲議會表決通過「中國對歐盟實體以及歐洲議會議員和國會議員的制裁」動議，要求在歐洲議會批准「中歐投資協定」前，中國要先解除對歐盟方面的反制裁。該動議並不具備法律效力，但因為「中歐投資協定」須經歐洲議會批准，20日的動向被認為是歐洲議會「凍結了」歷經7年談判達成的「中歐投資協定」。

崔洪建表示，這次草案通過後，直接影響就是短期內「中歐投資協定」的審批程序被卡在歐洲議會，這意味著該協定會面臨無限期推遲的問題。除非近期中歐關係發生重大變化，或者說歐盟成員國包括理事會，以一些方式對議會施加影響，不然「中歐投資協定」很難得到進一步的推動。

崔洪建認為，對歐洲來說，「中歐投資協定」「凍結」對其經濟復甦、對外經濟合作有很大的影響。歐洲接下來也會在投資領域開拓中國市場方面面臨障礙。對中國則主要是政治和外交上的壓力。動議通過後，美國可能會出來「認領」，表明美歐在價值觀和意識形態領域站在同一條戰線。

此外，歐洲內部保守派勢力會藉機將此解讀為「民意」，對中國在歐洲的形象產生進一步負面影響。不過，在經貿領域，除非歐洲方面採取其他行動，比如說升高中國投資門檻或者實施限制，否則對中國經貿不會產生太大的影響。

最近幾天，德國媒體熱炒「中歐投資協定」中的一條規則。德國《商報》說，這一條款規定，中國人保留發布有關非營利組織將必須由中國公民來領導之法規的權利。對此，德國一些行業協會表示反對。德國機械和設備工程聯合會還給歐盟寫信，抗議「讓中國人來領導我們」。

對此，歐盟委員會20日發佈資訊闢謠說，「這是不正確的」，非政府組織和商業協會仍不受「中歐投資協定」的影響。

在歐洲議會凍結協定前一天，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，「中歐投資協定」是一份平衡、互利共贏的協定，不是一方給予另一方的「恩賜」，是互利互惠的。盡早批准符合中歐雙方利益，雙方均應為此作出積極努力。

(中時 )