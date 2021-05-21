據《金融時報》與《路透社》報導，人在華府訪問的南韓總統文在寅，將於當地時間21日與美國總統拜登在白宮舉行美韓峰會。拜登將藉此說服文在寅強化對中國大陸的態度，並在會後的聯合聲明中化為具體文字。此外，台灣議題也會在兩人討論範圍中，且麻辣程度不會較上次美日聯合聲明來得淺，這些反映出拜登積極聯合盟友對抗北京的大戰略。

《路透社》報導顯示，拜登將優先考慮更廣泛地與首爾在區域安全議題上展開合作，特別是高科技領域、微晶片、新冠病毒大流行與氣候變遷等議題上，以因應中國大陸帶來的挑戰。

《金融時報》引述官員說法，指稱白宮希望在會後的聯合聲明中，能將對陸強硬的類似文字白紙黑字的寫出來，而這將成為拜登聯合盟國共抗大陸的一部分。不過，文在寅恐不願激起最大貿易夥伴北京強烈的反彈。

報導表示，聯合聲明中很可能載入南韓同意加入四方安全對話(Quad)。四方安全對話包括美國、日本、印度與澳洲，其目的在於嚇阻中國大陸的影響力。不過，考量到首爾不願徹底激怒北京，加入四方安全對話可能還有變數，特別是大陸已譴責Quad的成員合作關係。

儘管美國與南韓存在同盟關係；但長期以來首爾一直面臨美方壓力，希望其能更公開地與北京相抗。考量到南韓企業在2017年，因政府部署「終端高空防衛系統」(THAAD)而以來大陸強烈抵制，首爾一直保持謹慎，免得北京再度反彈。最直接的例子便是川普任內，首爾拒絕華府要求南韓企業停止與大陸企業華為合作的請求。

前白宮顧問車維德(Victor Cha)認為，當時THAAD的制裁讓韓國民眾視為夢饜，也讓首爾不願對北京過於強硬；但懸而不決不符合長期戰略。這樣的做法削弱的美韓同盟，華府不會滿意，但又激怒北京，而兩邊不討好。

另一方面，這次會談也會提到台灣。官員表示，白宮並不期望文在寅能像日本首相菅義偉一樣，將台灣名列至聯合聲明之中；但華府正「強力推動」首爾對陸更強硬。另有官員表示，拜登希望文在寅更積極，畢竟他是第二位受邀訪美的外國元首。官員認為，針對台灣議題，雙方可能會提到區域安全與維護和平穩定，畢竟兩國親眼目睹印太地區的多項挑戰。

《金融時報》分析，拜登特別強調聯盟外交，以對陸發揮更大影響力；日前在美日峰會中，雙方將對台支持明載至聯合聲明中。雖然東京也擔心北京的報復，但菅義偉最終仍首肯，這是50年來日方首次將台納入聲明。

針對南韓期盼已久的新冠疫苗，首爾提出疫苗互換計畫，美國在短期內提供疫苗，而南韓則以半導體企業投資美國。

此外，在北韓議題上，《金融時報》與《路透社》都認為文在寅恐怕會大失所望。雖然拜登完成朝鮮半島政策的審核，並表示願意恢復與平壤的外交接觸；但也堅稱除非金正恩完成去核化，否則制裁將持續存在。甚至，《路透社》強調新冠大流行、經濟與政治的挑戰，以及全球其他地區的危機，使得北韓議題在美方議程上愈來愈後退；這讓明年即將任期屆滿的文在寅，很難透過與拜登的合作而取得北韓議題之歷史地位。

至於南韓期盼拜登任命北韓特使，知情人士透露白宮對候選人名單意見分歧，很難在峰會前正式宣布。

文章來源：Biden to push South Korea to take tough line on China at summit
文章來源：U.S. plays down prospect of North Korea initiative at Moon summit

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(中時新聞網)

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