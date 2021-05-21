台灣新冠肺炎疫情最近不斷升溫，本土確診案例激增，昨(20日)傳出華視某公務車駕駛員工曾到萬華茶室，經篩檢後確診，華視總經理莊豐嘉證實後，並補充已經自主隔離，昨晚篩檢報告出爐，確定呈陰性，讓眾人都鬆了口氣。

華視總經理莊豐嘉昨在個人臉書轉發電視台聲明證實有駕駛檢驗新冠肺炎結果確診，身為該駕駛密切接觸者的他留言補充：「本周我已經自主隔離中。」並透露17日已到醫院採檢，目前身體沒有任何不適症狀，當天進行照了胸部X光，醫生初步判定：「你的喉嚨看起來沒怎樣，X光片看起來也沒問題」，但結果仍需進一步報告確認。

莊豐嘉發文。（圖／翻攝自莊豐嘉臉書）

今華視發出聲明，透露莊豐嘉篩檢結果為陰性，並表示：「本公司總經理莊豐嘉日前因與可能確診員工有所接觸而前往醫院篩檢，昨晚獲知PCR篩檢結果為陰性。但仍會依規定居家隔離至期滿並異地辦公。華視對於確診同仁及可能接觸者，將會提供必要之協助。亦會例行針對辦公環境消毒，並嚴格實施相關體溫量測及相關防疫措施。盼能和大家一起度過疫情難關！」

而莊豐嘉稍早也在臉書報平安，寫下：「等了三天後，昨晚獲知篩檢結果，是陰性。虛驚一場。跟各位好友報平安，同時也覺得這次防疫作戰真的要非常小心，以為最安全的地方，也可能是最危險的地方。所以該防護的都要防護，不可輕忽。敬祝大家都平安，台灣一定能撐過這次的挑戰。＃同島一命 ＃天佑台灣」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)