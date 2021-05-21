「遠距醫療居家照護包」是台大雲林分院去年廣達電腦合作所建置的軟體，針對「高危出院監測」而設計，可遠端監測重症病患出院後的體溫、心跳、血氧、血壓、心電圖、肺功能、生活品質等，減少住院時間並降低再返院率。（台大雲林分院提供）

台大雲林分院副院長、遠距醫療中心主任馬惠明是「遠距醫療居家照護包」研發的推手。（臺大雲林分院提供）

因應新冠肺炎輕症或無症狀病患未來可能需要在醫院外環境，台大雲林分院日前支援30組去年研發的「遠距醫療居家照護包」給衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會，投入於集中檢疫所的抗疫任務。

「遠距醫療居家照護包」是台大雲林分院去年廣達電腦合作所建置的軟體，針對「高危出院監測」而設計，已有將近1年實務經驗，是跨越醫院、基層醫師、病患的照護利器。

該院院副院長、遠距醫療中心主任馬惠明表示，「遠距醫療居家照護包」是一個監測系統，可遠端監測重症病患出院後的體溫、心跳、血氧、血壓、心電圖、肺功能、生活品質等，減少住院時間並降低再返院率。

這套系統在去年新冠肺炎疫情爆發後，也成功地應用在該院幾名重症病患的出院追蹤。

馬惠明表示，最近疫情急遽升溫，醫院收治能量有限，勢必需要讓輕症或無症狀病患在醫院外環境，例如集中檢疫所收治觀察，此一居家監測的系統能減少病患接觸，又能即時偵測病情變化，是應對疫情變化的利器。

台大雲醫團隊日前以不到一天的時間與廣達電腦緊急做最後修改，增加中央流行疫情指揮中心發布的新冠肺炎確診個案需要觀察的自身症狀變化，包括喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青的監測。

該院前天（19日）支援30組居家照護包給衛福部醫福會，院長黃瑞仁表示，為了保持醫療量能，思維及作法必須改變，為讓更多無症狀或輕症染疫者早日恢復，分享該院在遠距醫療的設備與經驗。

移撥儀式於19日透過視訊進行，隨後人員把30組設備運到台北，立即投入前縣防疫工作。

(中時 )