3年前桃園梁姓男子砍殺母親37刀後切下頭顱，從12樓住處拋下，一審判他無期徒刑，二審改判無罪遭撤銷，台灣高等法院更一審原訂24日下周一審理，改期到26日審理，因應防疫需求，不提解梁姓男子到高院，改以視訊進行審理。

36歲的梁男是家中老么，2018年10月18日晚間施用安非他命毒品後突然抓狂，拿刀朝67歲的母親猛砍，再將斬下的頭顱拋下樓。

桃園地方法院依桃園療養院精神鑑定，認為梁行凶時辨識能力降低，加上姊姊替他求情，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑。

台灣高等法院另委託法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定，法官認定梁男在行為時處在卡西酮類物質作用的最高期間，導致他已欠缺辨識行為能力，改判無罪，依照《精神衛生法》將他責付給桃園市府衛生局，以維護社會安全，最高法院撤銷後，更一審審理中。

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(中時 )