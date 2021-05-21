疫情追追追！從華航諾富特到萬華茶藝館 全台確診大爆發一次看

朝陽科技大學女大生傳出確診後，昨天又有2名跟該名女大生一起夜唱的學生也確診，台中市衛生局緊急在校內設置快篩站，但昨天一整個下午僅篩檢約500人，對比全校師生多達1萬6000人，明顯龜速。此外，針對外傳今天仍有該校學生確診，知情人士指出，同包廂歡唱者陸續發病，今天應該會有學生出現不適情況。

這名朝陽科大女學生在發病前曾和20名同學一起K歌歡唱，在她確診後，同團陸續有3名學生也都確診，為此台中市政府不敢輕忽，20日到該校成立前進指揮所，並設置快篩站要進行全校師生篩檢，但由於部分學生已返回家，也呼籲他們到就近的快篩站進行篩檢，並進行自我健康管理。

據了解，大批救護車從昨天中午就進駐朝陽科大校園內，台中市政府並設置前進指揮所極快篩站，但有學生無奈說，他一大早8點就到快篩站排隊，直到11點才完成篩檢，這樣的速度若要篩完全校師生，真不知道要花費幾天。

針對救護車進進出出、引發附近居民恐慌，校方強調，所有參加夜唱的學生都已經送到檢疫旅館隔離中，目前在校的學生都非夜唱成員，但只要有學生反應身體有不適情況，都會請救護車協助送醫。

至於是否還有相關的師生確診，台中市疫情指揮中心將在下午三點對外說明。

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(中時 )