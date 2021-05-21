彰化縣長王惠美呼籲利用電商平台宅配挺果農。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美呼籲利用電商平台宅配挺果農。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

正值葡萄盛產期，今年雨水少，特別甜，特別好吃，卻因為葡萄盤商染疫，出現了退訂潮，日前埔心鄉長跳出來喊話「染疫的盤商和葡萄生的過程是沒有相關的，葡萄是無辜的」。彰化縣長王惠美22日也呼籲，盡量少出門，多利化與縣府合作的電商平台，採購彰化優鮮，力挺小農，透過訂購彰化葡萄宅配給親友，也照顧葡萄農民。

近年來努力行銷，讓人一看到葡萄，就想到彰化，已經成了彰化代表產物，沒想到因盤商到萬華染疫，讓葡萄無辜受害，不少人這段時間還會問，「吃葡萄會有問題嗎」退訂潮讓果農心都涼了，有的是心理作用，有的是股東大會停開，還有一口氣被退訂450箱。明明是好吃又很營養的水果，無端被汙名化了。尤其每年5至8月恰是夏季葡萄的盛產期，也是最佳風味賞味期，可以供應夏季體力流失，及時補充身體養分。

彰化縣葡萄種植地區以溪湖鎮、埔心鄉、大村鄉、埔鹽鄉、二林鎮為大宗，種植面積約1200公頃，全台每兩顆葡萄就有一顆來自彰化，縣長王惠美呼籲大家在疫情嚴峻的時候，可以多利用與縣府合作的電商平台，採購彰化優鮮，端午佳節即將來臨，盡量避免親自拜訪送禮，多利用電商平台訂購即可宅配到府，包括i郵購平台-彰化優鮮農漁會專區等等，將暖暖的情意透過訂購彰化葡萄宅配給親友，也照顧葡萄農民。

王惠美也說「吃葡萄不吐葡萄皮」，是一句非常有智慧的話，葡萄營養成分非常的高，從葡萄皮至葡萄籽都很有營養，含豐富花青素及各種營養，且屬於單糖類容易吸收，有明目、消除疲勞，讓身體更健康。

(中時 )