聽到將在季後賽首輪遭遇籃網的「綠衫軍」塞爾提克總教練史蒂文斯，公開稱讚籃網是菁英中的菁英球隊，且預估很難看到籃網輸球，《ESPN》球評帕金斯不禁嘲諷，「假如你那麼愛籃網，為什麼不到那裡當他們教練？你去加入籃網教練團吧。」

「我曾在塞爾提克打了8年，很清楚『冠軍之城』含意，那是一種叫做塞爾提克榮耀的東西，但史蒂文斯那樣說可算不上，」帕金斯說，「所以我才不想跟史蒂文斯一起打球，我怎麼能跟一位如此稱讚與歌頌對手的教練一起走上戰場呢？」

「球隊都在努力爭冠了，你應該替自己球員點燃那團火焰，告訴球員我們去震撼世界吧，」帕金斯說，「你的球隊裡面擁有塔圖，他才剛在一場關鍵球賽攻下50分，你還有肯巴沃克，你們仍有一些很有實力的球員，能在系列戰跟籃網競爭。」

「這只是一件很讓人不安的事情，我曾嘗試跟史蒂文斯打成一片，因為我認同他對戰術的理解，」帕金斯說，「但這件事讓我失控了，很對不起，可能有很多人不喜歡我說的話，一個系列戰即將開打，我的教練卻在稱讚對手，這不能接受。」

帕金斯恐怕只是自打嘴巴罷了，畢竟塞爾提克勢必採取「哀兵」姿態面對擁有三巨頭的籃網，因為塞爾提克明星後衛傑倫布朗早已宣告本季報銷，僅剩塔圖想跟杜蘭特、厄文、哈登等籃網球星飆分不太可能，也許這種另類激勵方式，才有辦法激起綠軍鬥志！

(中時 )