好消息！中央流行疫情指揮中心先前公布的高雄確診者案2530男性居服員，因為經過二採、三採結果均為陰性，經中央流行疫情指揮中心綜合研判已排除感染，與該位男性居服員同日被公布確診的6歲女童先前也已排除染疫，目前高雄減為12例本土確診個案。

高市府衛生局表示，案2530是30多歲男性居服員，無相關旅遊史也沒有與確診者個案的接觸史，他在5月15日出現發燒症狀，17日上班後自行到醫院就醫，經醫師評估有必要進行檢驗，結果一採呈弱陽性（CT值：32），18日立即入住負壓隔離病房。

隨後醫療人員19日對該居服員進行二採工作，PCR及血清皆呈現陰性反應，20日再度進行採檢，三採結果PCR也為陰性，經過中央流行疫情指揮中心綜合研判排除感染。

與居服員同日公布確診的案2528為6歲小女童，沒有確診個案接觸史，也無北部地區活動史，因為有重大疾病，急需到醫院住院治療，卻在進行例行採檢時，呈現弱陽性（CT值：33~34）反應，共匡列60為密切接觸者，但由於二採呈現陰性，所以也已經排除確診，目前高雄共12例本土確診個案。

(中時 )