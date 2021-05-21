疫情嚴峻，全台進入三級警戒，迎接第一個周末到來，為解民眾防疫就近採購需求，全家推出多項宅居囤糧商品，即起推出4款零食、泡麵、飲料等「居因應宅居自煮需求家套餐組」供民眾選購，約市價7至8折優惠，可在店長LINE群組先喊+1選購，消費者就可到店結帳、快速領取，減少駐留店舖採購時間；另外，同時推出4款「防疫套餐組」，商品組合以米、麵、罐頭和鮮乳為主，民眾可依需求選購。

因應宅居自煮需求，不用到超市人擠人，全家LINE群組也推出冷凍生鮮、覆熱即食、熱門甜點等超過50款商品預購活動；全家全台超過200家販售蔬菜店舖，推出指定有機蔬菜任3包100元優惠活動。

高溫延續，提供抗疫在家民眾消暑解悶方案，即起也推出Let’s Café、私品茶杯杯集章趣活動，購買咖啡、茶任1項可集1章，集滿3個章可兌換中經典美式，或中經典拿鐵，或金萱青茶乙杯。

(中時 )