新北市立聯合醫院三重院區將成為「新冠肺炎主責醫院」，專收新冠肺炎確診病患，院內人員爆料，指原先10樓為負壓隔離病房，從兩周前院長就下令，非必要不要和病患有過多接觸，這周陸續讓一般病患出院、轉院，預計下周開始成為「新北市新冠肺炎主責醫院」；該消息獲得院長項正川證實「是被中央核定的」。

院內人士表示，原先三重院區10樓為負壓病房，隨著疫情日益嚴峻，院長於兩周前就已經向院內人士表示費必要不要和病患接觸，之後逐漸清空9、8樓病房，目前後棟大樓已經封起隔離，從前棟大樓無法進到後棟，預計下周全院成為「新冠肺炎專責醫院」。

院內人士支持表示，三重院區成為專責醫院可能比較好，向之前曾發生急診一般病患採檢確診，「宛如未爆彈」倒不如讓三重院區成為新冠肺炎主責醫院；附近居民、公家單位人員聽聞相當擔心，直呼「口罩要戴緊了！」。

院長項正川證實，公家醫院本來就會被中央徵召為新冠肺炎醫院，醫院確實開始展開清空一般病人的計畫，預計下周開始專收「確診者」。

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(中時 )