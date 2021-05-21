今（21）日清晨5時許，新北市汐止區康寧街某社區發生夫妻為離婚問題爭執，丈夫持水果刀殺傷妻子後逃逸，女子幸無生命危險，轄區汐止警分局現正在追緝凶嫌到案。

22歲吳姓男子與妻子29歲張女今晨因離婚問題激烈爭吵，吳男持水果刀劃傷妻子腹部，造成左腹4公分刀傷，隨後騎機車逃逸，警、消獲報，立即將張女送往內湖三總急救，所幸無生命危險，

警方已在清查吳男去向，積極追緝中，全案將依殺人未遂方向偵辦。

(中時 )