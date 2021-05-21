為離婚爭吵 夫持刀傷妻後逃逸 11:242021/05/21 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張姓女子被丈夫殺傷，幸無生命危險。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（21）日清晨5時許，新北市汐止區康寧街某社區發生夫妻為離婚問題爭執，丈夫持水果刀殺傷妻子後逃逸，女子幸無生命危險，轄區汐止警分局現正在追緝凶嫌到案。 22歲吳姓男子與妻子29歲張女今晨因離婚問題激烈爭吵，吳男持水果刀劃傷妻子腹部，造成左腹4公分刀傷，隨後騎機車逃逸，警、消獲報，立即將張女送往內湖三總急救，所幸無生命危險， 警方已在清查吳男去向，積極追緝中，全案將依殺人未遂方向偵辦。 野生馮紹峰離婚後現尖下巴細腿 無P照曝真實狀態 大甲公車、轎車相撞 女高中生與媽媽受傷 (中時 ) #離婚 #逃逸 #妻子 #爭吵 #殺傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 刺蔣特務遭滅門 密使阻台海危機 04:102021/05/17 藝文副刊 妻偷吃吵離婚丈夫氣到心臟病發 她冷眼看猝死下場慘 11:142021/05/18 社會 趙傳上海2棟房 換自由身續追夢 04:102021/05/17 娛樂新聞 比利時駐韓大使夫人涉掌摑店員 不放棄豁免權 14:022021/05/17 國際 高雄2派人馬臉書互嗆約釘孤支 棍棒齊飛互毆警速逮5人 07:502021/05/18 社會 《國際經濟》為解禁後準備 英餐飲零售服務業廣徵人手 09:272021/05/17 財經 鼓勵失聯移工篩檢 移民署緩查處 04:102021/05/17 焦點要聞 百萬年薪帳戶存摺印鑑交老婆 海軍軍官離婚一刷…剩8萬 16:052021/05/17 社會 確診律師曾赴北院、新北院開庭 同庭法官自主健康管理 15:052021/05/17 社會 「等劉詩詩離婚」撐3年終認輸 隆詩結婚6年依舊恩愛如昔 11:062021/05/17 娛樂 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 社會熱門新聞 小三公園車震人夫嬌嗔「被看光光」 二度被正宮抓包賠更多 - 社會 宜蘭市1樓建物火警 警義消搶救 - 社會 太嚴？戶外抽菸喝水不戴罩通通罰 侯友宜回應了 - 社會 馬尾妹逛全聯不甩「實聯制公告」 鄉民替唐鳳嘆不值：連5秒都懶？ - 社會 街友陳屍天晟醫院旁廣場 全身爬滿蛆民眾驚呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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