日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，讓日本政府有意增加沖繩縣納入「緊急事態宣言」對象地區；至於原本已適用宣言的東京等地，由於疫情並未趨緩恐二度延長。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府上午舉行由傳染病等專家組成的基本防疫因應方針分科委員會，負責防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔提出諮詢案，將新增沖繩縣適用「緊急事態宣言」，期間從本月23日起到6月20日止。

沖繩縣近日新增確診病例數快速增加，專用病床使用率攀升，多項指標已達疫情最嚴重的第4階段；至於跟沖繩縣同時籲請盼適用緊急事態的岐阜縣，日本政府認為岐阜縣暫不需升高防疫強度，現階段暫時維持「防止蔓延等重點措施」。

西村所提諮詢案上午已獲分科委員會同意，下午將赴國會報告備詢，預計晚間在日本政府防疫對策本部會議上正式決定，將「緊急事態宣言」對象地區三度擴增到10都道府縣。

讀賣新聞報導，傳染力更強的變異病毒株在日本境內各地持續延燒，「緊急事態宣言」對象地區疫情未見緩和；在完全看不到疫情平息的跡象下，讓日本政府備感焦躁。

這次的「緊急事態宣言」是日本政府從去年疫情爆發以來第3度發布，原本發令期間從4月25日到5月11日止，對象地區僅東京都、大阪府等4都府縣。

不過，由於疫情未如預期受到控制，日本政府在5月7日宣布延長「緊急事態宣言」期間到5月31日，也首度擴大納入愛知縣及福岡縣到6都府縣。

日本政府5月14日宣布追加北海道、岡山縣及廣島縣適用緊急事態，讓對象地區二度擴大到9都道府縣。

日本政府內部愈來愈多人認為，9都道府縣的「緊急事態宣言」期間恐無可避免將再度延長；不過，也有看法認為，宣言持續太久會讓民眾「習以為常」，讓宣言效果降低，不如暫時先在本月解除宣言，改實施效力較弱的「防止蔓延等重點措施」。

日本TBS電視台報導，有關預計5月31日解除的「緊急事態宣言」，日本政府內部已開始出現二度延長的看法。

一名政府相關人士說，在疫情未見趨緩的階段，解除「緊急事態宣言」不是好的選擇；談到東京都目前的疫情，這名人士說，「從目前疫情趨勢來判斷的話，要解除並非易事」。

日本政府將持續關注東京都等地疫情發展，預料下週將商議是否二度延長「緊急事態宣言」，如果延長的話，最長可能達3週左右；目前有方案建議，跟即將被納入緊急事態的沖繩縣預計實施期間一樣，延長到6月20日解禁。

(中央社)