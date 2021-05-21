國內疫情持續擴大，花蓮衛生局昨晚19時35分通知有一確診旅客搭乘278次員林到花蓮的太魯閣號，期間曾換過座位，原本坐在8車10號，之後又移往4車10號乘坐。花蓮縣政府代理秘書長張逸華受訪表示，確診者是花蓮人，在北部工作，屬輕癥，個案已進行隔離，也已匡列接觸者檢疫，針對確診者疫調不便說明，須由指揮中心說明。台鐵已漏夜展開大消毒！

這名確診旅客，搭乘278次員林到花蓮的太魯閣號，上午9時40分由七堵上車，約11時半於花蓮站下車，根據疫調，該確診旅客期間曾換過座位，原本坐在8車10號，之後又移往4車10號乘坐。

張逸華說，該有的防疫作為都已進行，這位染疫者是花蓮人，在北部工作，在工班工作，因不同工班中有人確診，因此該名確診個案的5人工班，被要求篩檢並做好自主隔離3天，他因經過18、19及20日未接獲通知，就在20日返回家鄉花蓮，但隨即接獲確診通知。

張逸華說，這個案子屬縣外移入、縣外確診的花蓮個案，居住地、戶籍在花蓮，但感染源、篩檢及確診均在北部，目前個案已隔離，包括家人、下火車坐計程車的司機及相關人等。

張逸華強調，染疫者並非故意回花蓮，自己也不知情確診，以為沒接獲通知沒事才想說回家鄉，移動全程均有戴口罩，詳情疫調等資訊，待中央流行疫情指揮中心說明並公布案號後，縣府衛生局下午會進一步說明。

台鐵花蓮運務段長吳金添表示，278列車已進行消毒，包括當時旅客動線、列車長備勤房舍、隨車清掃人員都已消毒並通知自主管理，因當晚搭乘旅客不多，呼籲有搭乘客這班列車旅客，留意身體異狀。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )