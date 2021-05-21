國內疫情嚴峻，金管會110年5月20日函文，公開發行公司自5月24日起至6月30日止一律停止召開股東會，故在疫情及相關規定下，中鋼(2002)宣布，原訂6月18日召開之股東會將依法延期，中鋼將擇日另行召開董事會，重新決議股東會召開日期並依法公告，另外，中鋼股東會紀念品向來深受股民喜愛，中鋼也允諾待疫情舒緩後，中鋼會儘速公告可領取紀念品之時段與地點。

中鋼表示，依金管會規定，股東電子投票期間仍依原定時程辦理，請股東於此期間內透過台灣集中保管結算所之股東e票通股東會電子投票平台或透過各證券公司的手機下單軟體，以電子投票方式參與股東會，盼股東多利用電子投票行使股東權利。

中鋼原係委託凱基證券及永豐金證券辦理受託代理事項的各處所，基於疫情考量，已取消受託代理之委任，將全面停止受理股東委託出席股東會及換領股東會紀念品，請股東勿再前往。

中鋼表示，110年股東會開會通知書已於5月18日寄出，本通知書依然有效，故不會重新寄發，請股東收到後務必妥善保存，如股東需補發通知單，請於6月18日前電洽股務代理機構凱基證券辦理。

針對股東會紀念品，中鋼表示，待中央流行疫情指揮中心解除全國各地區疫情並降至第二級警戒後，中鋼會儘速公告可領取紀念品之時段與地點，並安排較寬裕的時間讓股東領取紀念品。

(時報資訊)