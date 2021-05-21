資深媒體人周玉蔻昨日（20）自爆，廣播節目因「經營不善」被告知月底將停播，她則不滿表示節目只做到21日。周今早在節目中再度「超前爆料」，稱今日確診人數「會比昨天多」，且集中新店、中和兩地，更將矛頭指向新北市市長侯友宜，連續飆罵侯數分鐘，惹怒大批網友，有人更忍不住質疑：「指揮中心還不罰？」

周玉蔻今日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》爆料，今天確診人數會比昨天多一點點，主因是新店、中和兩地疫情大爆發；她相信今日會再來一波小高峰，然後28日前再來一波小高峰，疫情就會開始下降了。

周玉蔻更激動飆罵侯友宜，防疫完全沒動作，只會不斷喊出「該封城就封城」、「該四級就四級」這些「自誇的口號」，反而把一堆人都逼出來去大賣場買東西，簡直「簡直無語問蒼天！」不如台北市市長柯文哲，第一時間就與衛福部部長陳時中合作，祭出快篩等手段，順利將萬華疫情壓制下來。

對此，網路反應「激烈」，周玉蔻一番言論引發公憤，大批網友湧入新聞下方留言道：「指揮中心還不罰？」「陳時中上妳節目的時候，怎麼不問他為什麼不普篩」、「陳時中不做入境普篩，國門沒守好放病毒進來，害慘人民和地方首長」、「節目都被停了還不懂得檢討自己的言行, 千錯萬錯都是別人的錯, 真的沒救了」、「蔻姐預測這麼準， 何不告訴大家下次台灣何時會大停電？」「侯大現在是個靶，人人都想射他」。

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(中時新聞網)