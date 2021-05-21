慧洋-KY（2637）21日如期召開110年股東常會，由董事長藍俊昇主持，會中有股東要求將股利從董事會原通過的1元提高為2元，藍俊昇表示今年先加發5毛，其他明年再發，最後決議每股配發現金股利1.5元，以公司20日收盤價61.7元計，現金殖利率達2.43％。

慧洋今日股東會因為疫情，分別在公司二樓、六樓與七樓會議室以視訊方式召開，另也可透過APP觀看會議現場狀況。

藍俊昇指出，今年散裝船運市場情況很好，主要是因缺船，船舶租金大幅拉高，公司昨日1艘5.8萬噸散裝船原日租1萬美元，新簽下的合約日租2.8萬美元，5月底開始生效，第二季開始公司業績會有更好表現。

公司指出，2020年全球受到巨型黑天鵝covid-19疫情衝擊，在疫情未明朗的情況下，各國經濟貿易活動停擺，連帶影響航運市場需求，然而自下半年起，由於各項防疫措施逐步落實，加上產業與民生需求回升，市場開始逐步回溫，並在今年正式爆發，海上運輸出現塞港、缺櫃等現象，代表散裝航運市況之波羅的海乾散貨船綜合指數（BDI）持續走揚，慧洋以中小型船舶為主的日租金均價則維持在2萬美元以上，不僅回到正常水準，甚至更甚疫情前表現。

而面對近期股價波動劇烈，藍俊昇強調，市場仍呈現供不應求狀態，散裝船運價仍持續看漲，樂觀今年全年營運表現，而受到疫情影響，未來兩年新造船數量將明顯減少，加上國際海事組織（IMO）即將擬定最新環保政策，預計於2023年1月份起實施船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII），明確規範碳排放標準，未達標準之船舶將可能面臨強制降速，影響海上船舶周轉率，預估全球市場將有八成以上船舶受到影響。

慧洋旗下總計139艘船舶，未來兩年內則將預計再新增13艘，不僅穩居散裝航運龍頭地位，更擁有最高比重之節能船舶，可望是新規範上路後最具競爭力之船隊；此外，受惠海上運輸市場供不應求，慧洋船隊規畫仍維持一貫汰舊換新政策，今年仍將預計處分20艘左右的船舶，不僅強化船隊運力，更有助改善財務結構。

因董事會任期屆滿，今日股東會同時完成董事全面改選，董事部份由原先藍俊昇、趙子隆、福井正幸、陳明上（代表法人：金洲投資有限公司）續任，新任獨董則為林則君、邱永和、劉彩卿、馬國柱、陳清怡，任期為2021年5月21日起至2024年5月20日止。公司進一步表示，慧洋董事團隊擁有高於金管會規定之兩席以上且不得少於董事席次五分之一，而獨董在董事會比例越高，公司發生異常或不法事件的機率越低，有助公司營運穩定健全。

展望2021，公司樂觀未來散裝航運市場穩健向上，未來亦將逐步汰換舊船、增添新型節能船舶，並尋求長期且穩定之新船與換約船合作機會，並於適當時機鎖定指數連結合約之租金，今年將有57艘船舶進行換約，預估換約漲幅高達32.17％，期望在產業逐步好轉下，穩定提升集團獲利。

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